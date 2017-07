Menteşe İlçesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi FTR (Fizik Tedavi) Bölümü Öğrencileri ve AIESEC ortak Projesi ‘Adım At (Take at step)’ kapsamında 11 ülkeden gelen 17 gönüllü öğrenci ve 18 Türk öğrenci Temmuz ayı boyunca engellilerle birçok çalışma yapacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi’nin destekleri sürdürülen proje, Türkiye’de ilk olma özelliğini de taşıyor.

Projenin ilk tanıtım toplantısı Akyaka’da proje ortakları ile Türk ve yabancı öğrencilerin bir araya gelmesi ile start aldı. Temmuz ayı boyunca Muğla’nın diğer ilçelerinde devam edecek etkinliklerin ilki 4 Temmuz Salı günü Menteşe Kışla parkında gerçekleştirilecek. Gönüllü öğrencilerin Muğla’ya gelmesini sağlayan AIESEC Finans Koordinatörü Cengiz Kara, “Dünyanın en büyük öğrenci organizasyonlarından biriyiz ve yaptığımız organizasyonlar sosyal sorumluluk projeleri ve bir yandan da profesyonel staj programlarımız var. Bugün Muğla’da ilkini gerçekleştireceğimiz engelliler adı altında projelerimiz başlayacak ve gönüllü olarak yurt dışından 17 arkadaşımız Muğla’ya geldi. AIESEC olarak sosyal sorumluluk projelerini Muğla’da daha çok göstermek istiyoruz. Diğer şehirlerde aynı projeyi devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi FTR (Fizik Tedavi) Bölümü 2nci sınıf öğrencisi Kemal Başlama, “Takım arkadaşlarım ile beraber engellilere yönelik bir çalışma başlattık. Biz de taşın altına elimizi koymak amaçlı projeye başladık. Projede 11 farklı ülkeden gönüllüler bulunuyor. AIESEC kanalıyla bu gönüllü öğrencileri sağlıyoruz. Menteşe Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin desteği ile Muğla’nın farklı ilçelerini kapsayan bir projeye dönüştürdük. Projenin bir başka amacı da turizm ve Muğla’yı tanıtmak. Aynı zamanda engelliler ile beraber zaman geçirmek, sahip olduğumuz uygulamaları göstermek ve yabancı arkadaşlarımız ile birlikte bir model oluşturmak. Bunun yanında en önemli amaçlarımızdan birisi de kültür etkileşimi yakalamak” dedi.

Menteşe Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Elif Şenol, bir ay önce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizik Tedavi Bölüm öğrencileri ve AIESEC’in Kent Konseyine başvurarak projelerini sunduklarını söyledi. Şenol, “Projeyi okuduğumuzda çok beğendik ve çok güzel bir proje olduğunu gördük. Bu Menteşe Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin ilk Uluslar arası projesi. İnşallah bundan sonrasında devamı olacak diye ümit ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyemize projelerin sunumunu yaptık. Yapacağımız bütün etkinliklerde Menteşe Belediyemizden, Muğla Büyükşehir Belediyemizden ve Bodrum Belediyemizden destek alıyoruz. Birçok kurumun bir araya geldiği uluslar arası bir proje oldu. Bu proje kapsamında 17 yabancı öğrencimiz 11 ülkeden Muğla’ya geldiler. Çeşitli engelliler ile alakalı kendileri ile birlikte çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalar içinde haftada bir gün Menteşe Kışla parkında pikniğimiz olacak, engelli aile ziyaretlerimiz olacak. Aynı zamanda özel rehabilitasyon merkezlerinde ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki ‘Kısa Mola’ hizmetinde gönüllü olarak çalışmalar yapılacak. Böylece yaz aylarında engellilerimizin en boş olduğu, en aktivitesiz olduğu dönemlerde bizler onlara ciddi bir aktivite sunmuş olacağız. Ayrıca yurt dışındaki engelliler ile yapılan uygulamalar ile ilgili bilgi sahibi olacağız. Bunun bir sonraki adımında inşallah bizler engelliler ile ilgili yapılan çalışmaları görmek için yurt dışına gitmeyi planlıyoruz. Bunun diğer illere, diğer AİESEC şubelerine ve Kent Konseylerine yayılmasını hedefliyoruz” dedi.

AIESEC kanalıyla proje katılmak için Makedonya’dan Muğla’ya gelen Dina Dinevska, Makedonya’da bu tarz projelerde çalıştığını, Türkiye’de ise ilk kez böyle bir projenin içinde yer aldığını söylerken, Ürdün’den katılan Waseem, projenin büyük ilgisini çektiğini ve heyecanlı olduğunu açıklarken, daha önce bu tür projelerde çalıştığını, engelli insanlar hakkında öğrendiklerini burada bilgilendirmek istediğini söyledi.