Merhaba sevgili dostlarım….

Öncelikle 11 ayın sultanı, mübarek Ramazan ayını geride bıraktığımız şu günlerde Şeker Bayramımızı kutlayarak başlamak istiyorum…

Evet dostlar…

Olağan üstü bir haftayı daha geride bıraktık…

Olağan üstü diyorum çünkü Valiler Kararnamesi açıklandı…

Ve, hiç beklemediğimiz birşey oldu…

15 Eylül 2014″den beri ilimizde başarı ile görev yapan Valimiz sayın Amir Çiçek sürpriz bir şekilde merkeze alındı….

Sayın Çiçek”in sosyal medyada yayınladığı veda mesajının altına duygularımı şöyle ifade etmişim;

“Çok üzgünüm sayın Valim, inanın böyle bir sürprizi herkes gibi ben de beklemiyordum, gerek Muğla’da bir Muğlalı gibi duruşunuz, gerek güler yüzlülüğünüz, gerek çalışkanlığınız, gerek halkla iç içe oluşunuz ve en önemlisi 15 Temmuz gecesi gösterdiğiniz kahramanca tavrınızla biz Muğlalıların gönlünde taht kurdunuz…. Keşke tecrübelerinizden bir kaç yıl daha yararlanabilseydik… Yolunuz açık olsun, herşey için teşekkürler sayın Valim, hakkınızı helal edin….”

Bir insanın en saf duyguları bir haberi ilk duyduğu anda verdiği tepkidir…

Ben de haberi ilk aldığımda yazdım bu satırları…

Muğla”nın kaderi midir bilmem, ne zaman başarılı bir bürokrat gelse, tam Muğla”yı öğrenmişken, eksikleri tespit edip yeni projeler geliştirecekken ansızın tayini çıkıverir…

Tıpkı eski Valilerimizden Erol Çakır gibi, Hüseyin Aksoy gibi, Temel Koçaklar gibi, Ahmet Altıparmak gibi, sayın Amir Çiçek de bana göre en verimli olduğu dönemde merkeze alınıverdi…

Üstelik 15 Temmuz”da gösterdiği olağan üstü soğuk kanlılık ile krizi ustaca yönetmesine rağmen….

Ramazan Bayramının 1. günü Muğla Öğretmen Evinin bahçesinde gerçekleşen Protokol Bayramlaşmasında sayın Valimize ne kadar üzgün olduğumu ifade ettiğimde bana, her zaman ki Devlet Adamı duruşu ile Muğla”da görev yapmaktan onur duyduğunu, Devlet büyüklerimizin hem kendisi için hem de milletimiz için en doğru kararı vereceklerini, kendisinin bir Muğlalı gibi Ankara”da çalışmaya devam edeceğini ve her an yeni bir göreve hazır olarak bekleyeceğini söylerken “Öğretmenlikten başlayıp Muğla Valiliğine kadar geldim, bana bu onurlu görevleri veren herkesten Allah razı olsun” deyince, ben “efendim ben Baytar olarak başladım hala Baytar olarak devam ediyorum” dedim…

Güldük…. Allah bu dostluğumuzu daim etsin sayın Valim….

Bu arada sadece Amir Çiçek değil, hemen yanı başımızda, Denizli”de başarı ile görev yapmakta olan eski Valimiz sayın Ahmet Altıparmak da merkeze alındı…

Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi başkente gitmekte olan komando birliklerinin önünü keserek büyük bir kahramanlık ortaya koymasına rağmen…

Ben bu iki Valinin merkeze alınmasına şaşırmakla birlikte bu Kararname ile yapılan geniş çaplı değişimin büyük bir projenin ilk adımı olduğunu düşünüyorum…

Ne diyelim?

Hayırlı olsun….

Bize düşen sayın Amir Çiçek ile buradan Antalya”ya ardından Erzurum”a ve Denizli”ye atanmasına rağmen bizlerle bağlantısını hiç koparmayan sayın Ahmet Altıparmak “a, yine Muğla”mızda iz bırakan ve başarıyla görev yaptığı Diyarbakır”dan Kocaeli Valiliğine atanan sayın Hüseyin Aksoy “a yeni görevlerinde başarılar dilemek…

Bu arada Valiler Kararnamesinin açıklandığı gün bir sürpriz daha yaşandı…

Ne yalan söyleyeyim, aslında ismini Valiler Kararnamesinde görmeyi umduğum Muğla”mızın en başarılı Kaymakamlarından biri olan, Ortaca Kaymakamımız sevgili Dostum Fatih Ürkmezer kararnameden bir gün sonra Safranbolu Kaymakamlığına atandı…

Hemen akabinde de görevden alınan Safranbolu Belediye Başkanlığına kayyum olarak görevlendirilen Fatih Ürkmezer Kaymakamımız, göğsümüzü kabarttı…

FETÖ ile yoğun bir mücadele verilen şu günlerde, gençliğini, dinamizmi ile birleştiren Fatih kardeşimin,ileride alacağı görevlere ışık tutacak olan, bu kritik görevlerin üstesinden başarıyla geleceğinden hiç kuşkum yok…

Yolun açık olsun kardeşim….

Durun sürprizler bu kadar da değil…

Geçtiğimiz Aralık ayında Pendik Kaymakamlığına atanan Dalaman Kaymakamımız sayın Yılmaz Şimşek Niğde Valisi olarak atanırken, yine 2005-2007 yılları arasında Kavaklıdere”mizde Kaymakamlık görevinde bulunan İçişleri Bakanlığı Personel Genelmüdür Yardımcısı sayın Fahri Meral de Karaman Valisi olarak atandı….

Evet sevgili dostlarım…

Bildiğiniz gibi bendeniz, yıllardır MUĞLALI VALİ İSTİYORUM diye bas bas bağırırım…

Bu kararnamede de Muğla doğumlu Vali yok malesef…

Ama bu kez kendini Muğlalı gibi hisseden, daha önceden İlimizde görev yapmış tam 6 Valimiz oldu diyebiliriz ki; benim nazarımda böyle güzel bir göreve atanan sevgili Fatih Ürkmezer de artık bir Validir….

Her ne kadar Amir Çiçek Valimiz ile Fatih Ürkmezer Kaymakamımızın ilimizden ayrılışı bir kayıp olarak görünse de ikisi de Ülkemiz için birer değerdir…

Ve yaşadıkları yerlerde her zaman bir Muğlalı gibi düşünüp, Muğla için projeler üretmemize yardımcı olacaklarından hiç kuşkum yoktur…

Yolunuz açık olsun güzel insanlar…

Ben bu kararname ile yer değiştirerek yeni görevler alan tüm bürokratlarımıza başarılar diliyorum…

Bu haftalık benden bu kadar sevgili dostlarım…

Saygılarımla….