Geçen hafta yayınlanan “ Dalamanlı isterse başarır“ başlıklı yazımdan dolayı, çok olumlu tepkiler ve destekler almış olmam beni ziyadesi ile memnun etti. Dalaman ve Dalamanlılar konusunda yanılmadığımı görmek ise keyiflerin en güzeli ve kelimeler ile ifade edilemeyecek kadar güzel bir duygu.Dalamanın geleceği aydınlık..

Dalamanda insanlar artık partiler üstü bir düşünceye sahipler. Dalamanın geleceğini asla partizanlığa kurban etmeyecek kadar da şuurlular. Bunu geçen hafta yayınlanan yazımdan sonra anladım. Gelen tebrikler,teşekkürler ve destek sahiplerinin ,değişik siyasi düşünceye mensup insanlardan olması ,bunun en güzel deliliydi. Tünelin ucunda ışık göründü…

Eleştirileri ve gündeme getirilen konuları ,özellikle siyasiler ,partizanca yaklaşımlar ile sulandırmasın. Üzerinde ciddi ,ciddi düşünsün. Kimsenin siyasi düşüncesi ve kişiliği ile sorunumuz yok. Ortaya konulan ve çözüm üretilmesi beklenen konular ise zaruri ve ihtiyaçtan kaynaklı konulardır.

Ayrıca sadece Dalamanlıların değil,ülke genelinde insanımızın “ siyaset kurumuna ve siyasilere “ güveni kalmadı. Ülkede yaşanan süreç gösterdi ki “ Fetö “ ve benzeri yapılar siyaset kurumuna sızmış. Tüm partilerin en önemli karar mekanizmalarında varlar. Bu nedenle siyaset ile uğraşan arkadaşlarımın öncelikle bu “ güven “ bunalımını çözmeleri ve toplumun her kesimini kucaklamanın formüllerini bulmaları gerekiyor. Eski usul partizanca tavırlar,atarlı-giderli sözler ve kırıcı dil kendilerine kaybettirir. Benden söylemesi..

Dalaman MAZİSİNİ ve İHTİŞAMLI GÜNLERLERİNİ arıyor..

DALAMANLI OLARAK ,Özgüvenimiz var. İnancımız var. Yetişmiş kadrolarımız var.BAŞARACAĞIZ.

Nasıl GÖCEK TÜNELİ ücretine isyanımızı dile getirdiysek, SARSALA KOYU giriş ücretinin çok yüksek olduğunu söylediğimiz gibi, yeni tesisi ile yakında açılışı yapılacak olan, kayalık bir sahile sahip KAYACIK PLAJININ ,garibana layık görülmesinede İSYANIMIZI dile getirmeye devam edeceğiz. Bunu işine gelmeyenler yine beni ve bu adaletsizliği dile getirenleri ,PARTİZANLIK YAPIYORSUNUZ suçlamalarını silah olarak kullanacaklar. Şöyle geriye bir yaslanıp, bu konuların üzerinde düşünseler, bize kızmak ve kırılmak yerine teşekkür edecekler. Neden mi ? Halkın isteğini ve arzusunu dillendirip, onlara halkı mutlu etme fırsatı sunduğumuz için… Dalamanı paralıların ve parasızların plajları diyerek ,KARPUZ gibi, ortadan İKİYE BÖLMENİN önüne geçmeye çalıştığımızı anlayacaklar. Onarılmaz yaraların açılmasına ,mani olmaya çalıştığımızı fark edecekler. Derdimizin bağcıyı dövmek değil ,üzüm yemek olduğuna inanacaklar.. Bu nedenle özellikle yöneticilerimizden beklentimiz, hemen duyar ,duymaz tepki vermek yerine düşünmelerini istiyoruz. Sonuçta karar vericiler siyasetin aktörleri. Milletimin seçtikleri. Biz ne ifade edersek edelim,ne söylersek söyleyelim, SON KARAR SİZİN zaten. Doğru karar verirseniz EFSANE olursunuz DESTAN yazarsınız. Yanlış karar verirseniz, BEDEL ödersiniz. Bu kadar basit olay aslında…BİZ HALKIN MUTLULUĞUNDAN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ .BİLESİNİZ….

Dalaman belediyesine Solcu,soyal demokrat ve halkçı bir partinin temsilcisi,belediye başkanlığı yapıyor. Kendisinden tek beklentimiz ise “ halkçı ve sosyal demokrat “ söylemlerinde olduğu gibi garibandan,emekçiden, ezilenden yana tavır alması. Kapitalistler gibi uygulamalarla , parasal nedenlerden halkı üzmemesi. Sarsala koyu ücretlerine ,makul bir çözüm üretmesidir. Buradan kendisine sesleniyorum bu konuda çözüm üretirseniz halkın sevgilisi olacaksınız….

Yaz mevsimi olduğu için, bu konu Dalaman halkının sürekli gündeminde. Bende bu nedenle köşeme taşıyorum. Gündemimizden düşsün ve bizde hep böyle konuları yazmak yerine artık, belediyemizin beğenerek takip ettiğimiz bazı etkinliklerini buradan gündeme taşıyalım. İyi ve güzel her şeyide alkışlamasını biliriz ve alkışlarız… Dalaman söz konusu olduğunda katkımız olacaksa, başta belediyemiz olmak üzere,tüm devlet kurumlarının emrinde bir hizmetkar olmaya hazır olduğumuzuda ifade etmekten gurur duyarım…DALAMAN söz konusu ise tüm benliği ile koşa ,koşa hizmetkarlığa talip olacak bir sürü insan tanıyorum.

Mutlu ve huzurlu sabahlara merhaba dediğimiz günlere kavuşmak dileği ile hayırlı haftalar…