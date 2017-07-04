Muğla Halk Sağlığı Müdürü, Uzm. Dr. Mustafa Nuri Ceyhan, son günlerde artış gösteren hava sıcaklıklarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Uzm. Dr. Ceyhan yaptığı açıklamada, aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini belirterek, yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olan kişilerin risk altında olduklarını kaydetti.

Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının arttığını aktaran Uzm. Dr. Ceyhan, zorunlu olmadıkça saat 11:00-15:00 arası dışarı çıkılmaması gerektiğini dile getirdi.

Uzm. Dr. Ceyhan, açıklamasında bedenin denetim mekanizmalarıyla sıcak karşısında yaşamsal tehlikeleri sezip anında mücadele etmeye çalıştığını belirterek; “Eğer yetersiz kalırsa felç ve kalp krizine kadar birçok ölümcül sonuç söz konusu. Peki bu işleyiş nasıl gerçekleşiyor? Aşırı sıcağa adım attığınız anda vücudunuzun tehlikeyi algılayarak serinlemeye çalışmaya başlar. Kalp daha hızlı atmaya başlayarak, deriye daha fazla kan pompalar. Böylece kritik organlarımızı aşırı sıcaklardan korumaya çalışır. Ancal eğer vücut sıcaklığınız artmaya devam ederse çok daha kritik fonksiyonlar devreye girer. Terleme gözle görülür hale gelir, derken ter bezlerinden akmaya başlar. Buharlaşmayla vücudumuzu serinletmeye çalışır. Ancak aşırı nemde varsa havada nem terinize buharlaşma imkanı vermez ve vücut sıcaklığınız çok daha hızla yükselir. Önlenmezse, organ tahribatına ve hatta ölüme neden olabilecek unsurlardan vatandaşlarımıza sizin aracılığınızla bahsetmek istiyorum. Özellikle 60 yaş üstü büyüklerimiz aşırı sıcaklara karşı daha korunaksızdır. Ancak, eğer spor yapmıyor kendinizi güçlü hissetmiyorsanız, aşırı kiloluysanız ya da kalp, şeker, solunum sorunlarınız varsa 60 yaşından büyük olmasanız da risk altındasınız demektir. Çünkü vücut aşırı sıcaklarla mücadele etmek için yoğun bir çaba içine girer ve sizin sahip olduğunuz güç, kuvvet eksikliği bu mücadelenin yükünü taşıyamayabilir. Yayınlanan çeşitli raporlara göre aşırı sıcaktan kaynaklanan ölümcül felç vakaları, aşırı kilolu yetişkinlerde normal bedene sahip yetişkinlerden 3,5 kat daha fazla meydana gelmektedir. Diyabetik hastalarda, aşırı sıcakların neden olduğu hastalık ve tehlikelere en açık insanlar grubunda. Çünkü sinirleri, damarlara genişleme sinyali gönderemeyebilir bu da deriye yeterli kan pompalanmasını engelleyebilir. Bazı araştırmalar, diyabetli insanların terleme yeteneklerinde de zayıflık bulunduğunu gösteriyor. Yine aşırı sıcaklarda vücudun sıcaklığı aşırı arttıkça azalan su oranı kalpteki stresi arttırabilir. Su atmak için vücudun aşırı gayret göstermesi dolaşım sisteminin de maksimum çalışmasına neden olur. Vücut sıcaklığındaki her 1 derecelik artışa karşın kalp dakikada 30 kez daha fazla artmaya başlar. Yani hiç egzersiz yapmasanız bile aşırı sıcak halinde dolaşım sisteminize aşırı yük binmektedir. Yaşınız yükseldikçe de bu stresi taşımak zorlaşabilir. Bu stres herkes için tehdit olur. Kalp krizlerine ya da felce neden olabilir. 2 yaşından küçük çocuklar da henüz gelişmediğinden sıcak tehdidine açıktırlar. Özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler, kalp, şeker, diyabet ve tansiyon hastaları zorunlu olmadıkça sıcaklığın en hissedilir olduğu 11:00 – 15:00 saatleri arasında çıkmasınlar. Alkollü ve kafeinli içeceklerden uzak durun, çünkü vücutta su kaybına neden olurlar. Ağır ve yüksek proteinli yeyeceklerden uzak durun, çünkü vücudun enerjisini ve hararetini arttırırlar. Parkhalindeki otomobillerin içinde, birkaç dakikalığınada olsa insan ve evcil hayvan bırakmayın” ifadelerine yer verdi.

Önlem alma yöntemleri

Uzm. Dr. Ceyhan, riskli grupların aşırı sıcaklarda önlem alması gerektiğini belirterek, bu önlemleri şöyle sıraladı: