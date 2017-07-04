Ortaca Beşköprü Mahallesinde evin önündeki boş alana park edilen aracın çalındığı iddia edildi.

Ortaca Beşköprü Mahallesi 274 sokakta oturan Mustafa Çark akşam evinin önüne park ettiği 20 K 3913 plakalı aracın gece çalındığını iddia etti.

Çark, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “23 Haziran akşamı saat 10,30 sıralarında iş yerindeki beraber çalıştığımız arkadaşlarımı evlerine bırakarak kendi evime geldim. Aracımı her zaman ki park ettiğim oturduğum evin yanındaki boşluğa park ettim ve evime çıktım. Sabah işe gitmek üzere geldiğimde aracım yerinde yoktu. Hemen Emniyet birimlerini aradım ve aracımın çalındığını söyledim. Emniyet ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Yukarıda plakasını belirttiğim mavi renkli 1993 model aracımı görenlerin en yakın Emniyet ekibine haber vermeleri aracımın bulunmasına katkı sağlayacaktır. Duyarlı vatandaşlarımızdan destek bekliyorum” dedi.