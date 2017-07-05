Fethiye İlçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, Fethiye Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. FETÖ’ye üye oldukları ileri sürülen 4’ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan, FETÖ/PDY’ye ait kurumlarda çalıştıkları belirlenen 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 32 yaşındaki Y.K., 28 yaşındaki Ü.Ç. ve 32 yaşındaki Z.A. tutuklanırken, Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Diğer şüphelilerden D.T.A (30), F.S. (42), M.Ö. (34), ve S.D. (32) savcılık sorgulamasının ardından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.