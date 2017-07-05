Köyceğiz’de bu yıl 20’ncisi düzenlenen Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası törenle başladı.

Cumhuriyet Meydanında, Atatürk anıtına çelenk konulması ve saygı duruşuyla başlayan organizasyonda Ortaca Folklor Araştırma Derneği (OFAD) halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Köyceğiz kordonunda düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından Delta Plajında eski milli hentbolculardan oluşan takım ile Köyceğiz Belediyesi Hentbol Takımı gösteri maçı yaptı.

Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, şampiyona açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonun 20 yıldır devam etmesinde katkısı olan Köyceğiz Belediyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonuna teşekkür ettiğini, katılan üniversitelere ise başarılar dilediğini söyledi.

Şampiyonanın Organizasyon Komitesi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Serdar Eler, 1998 yılında 9 takımla başlattıkları organizasyonun aralıksız 20 yıldır devam ettiğini ifade etti.

Şampiyonada 26 üniversite takımının mücadele edeceğini aktaran Eler, “sevindiğimiz konulardan biri rahmetli Yaşar hocam hayattayken, belediye ve üniversite sporları federasyonun uygun görmesi ile şampiyonaya ismi verilmişti. Kendisinin 24 sene asistanlığını yapmış biri olarak, bu organizasyonu 20 yıldır yapmaktan da çok büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

26 takım ve 350 sporcunun mücadele edeceği şampiyona 8 Temmuz’da sona erecek.