Menteşe Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi FTR (Fizik Tedavi) Bölümü Öğrencileri ve AIESEC ortak Projesi ‘Adım At’ projesi kapsamında 17 gönüllü yabancı öğrenci ve 18 Türk öğrenci Temmuz ayı boyunca engellilerle yapacakları değişik etkinliklerden ilkini Menteşe Kışla Parkı’nda gerçekleştirdi.

Menteşe Belediyesi Kent Meclis engelliler Meclisi’nin AIESEC ve MSKÜ Fizik Bölümü öğrencileri ile ilk defa uluslar arası düzeyde gerçekleştirdiği proje kapsamında Menteşe kışla parkında Menteşe’de yaşayan bazı engelliler ve aileleri ile bir araya geldiler. Menteşe Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Elif Şenol, her Salı günü Kışla parkında değişik etkinlikler düzenleyeceklerini açıklarken, projeye gönüllü olarak katılan yabancı öğrenciler engelliler ile kitap boyama başta olmak üzere değişik etkinlikler gerçekleştirdiler.