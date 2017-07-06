Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen yangında yaklaşık 20 hektar alan kül oldu. 5 saatlik çalışma sonucunda yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Yalıkavak Mahalesinde bulunan ünlülerin uğrak mekanı bir beach civarında 1. dereceden sit alanı olduğu öğrenilen makilik alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Kaya mezarlarını ve sit alanın olduğu bölgeleri etkisi altına alan yangına, 1 ilk müdahale aracı, 3

4 arazöz, 2 su tankeri, 10 itfaiye aracı ve 40 yangın işçisi müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda 5 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 20 hektar alan kül oldu. Yangın bölgesine Akut ekipleride gelerek yardım etti. arazinin taşlık ve engebeli olması nedeniyle ekipler müdahale etmekte zorlandı. Yaklaşık 5 saat boyunca söndürülmeye çalışan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.