Muğla’da, 12-15 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan Dünya Plaj Güreş Şampiyonası ile Geleneksel Yağlı Güreş finallerinin birlikte yapılacağı açıklandı.

Ortaca ilçesinde yapılması planlanan Dünya Plaj Güreş Şampiyonası için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

12-15 Ekim tarihleri arasında Dalyan Mahallesi İztuzu Plajında yapılması planlanan şampiyona öncesi Uluslararası Güreş Federasyonu (UWW) yetkilileri bölgede incelemelerde bulundu.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ile görüşen heyette, UWW Başkan vekili Natalya Yarigina, UWW yönetim kurulu üyesi Rodica Maria Yakşi, UWW eğitim kurulu üyesi Prof. Dr. Funda Elmacioğlu, UWW protokol direktörü ve Avrupa Güreş Federasyonu yönetim kurulu üyesi Önder Yakşi ve Türkiye Güreş Federasyonu Ege Bölge Sorumlusu İnanç Güçlü yer aldı.

Bölgenin tanıtımı için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Başkan Karaçelik, “Şampiyonanın önemli bir tanıtım aracı olacağına inanıyoruz. Ülkemiz imaj açısından çok yıpratılmaya çalışılıyor. Bu imajı silmek açısından çok önemli bir işlev göreceğine inanıyorum bu şampiyonanın. Bu organizasyona elimizden gelen tüm katkıyı sunacağız” diye konuştu.

– Dünya güreşçileri “ata sporu” ile tanışacak

15 Ekim’de her yıl yaptıkları Yağlı Güreşler ile Dünya Plaj Güreş Şampiyonası finalini birlikte yapacaklarını belirten Başkan Karaçelik, “hem dünya çapında, hem de ulusal çapta 2 organizasyonu beraber yaparak tanıtım unsurunu daha da yükseltmek istiyoruz. Yağlı güreşte başpehlivan finallerinden önce, dünya şampiyonasının finalleri Dalyan’da yapılacak. Dünya’nın bizim milli güreşimizi tanımasını sağlayacağız” dedi.

Şampiyonanın, Caretta Carettaların yumurtlama döneminin sona erdiği zamana planlandığını vurgulayan Karaçelik, müsabakaların şezlongların olduğu yerin en az 50 metre gerisinde bir alanda yapılacağının da altını çizdi.

UWW yönetim kurulu üyesi Rodica Maria Yakşi, şampiyonaya dünyanın dört bir yanından sporseverin geleceğini dile getirdi.

Plaj güreşi hakkında bilgiler veren Yakşi, “tek maç 3 dakika sürüyor, 3 puanı alan kazanıyor. Serbest güreşe göre çok daha hızlı, geçen sene şampiyonaya 200-250 sporcu katıldı” şeklinde konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu Ege Bölge Sorumlusu İnanç Güçlü ise şunları kaydetti; “Dünya’da bir ilki gerçekleştirerek, 7 asırlık ata sporu güreşi tüm dünyaya tanıtacağız. Güreşin sayesinde hem sosyal hem kültürel anlamda ülkemizi, dünyaya tanıtmış olacağız.”