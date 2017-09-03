Bodrum ilçesinde FETÖ/PDY soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, barlar sokağında yakalandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gümbet Barlar Sokağı üzerindeki eğlence mekanlarında yaptığı uygulama esnasında GBT kontrolü sonucu hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arama-yakalama kararı bulunan bir şahsı gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan zanlı, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şahsın KHK ile meslekten çıkartılan, Bylock kullanıcısı eski bir kamu çalışanı olduğu öğrenildi.

B.A. adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Cezaevine gönderildi.