Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü olarak Fethiye ve Menteşe ilçelerindeki abone işleri merkezleri yeni yerlerine taşındı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak Fethiye ilçesinin farklı noktalarında bulunan hizmet binaları tek çatı altında toplandı.

Bu nedenle Abone İşleri, Tesisler, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal, Plan Proje Yatırım ve İnşaat ile Su Kanal Daire Başkanlıklarının tüm birimleri yeni hizmet binasına taşındı.

Tuzla Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan 19 numaralı binada hizmet veremeye başlayan ekipler böylelikle tek çatı altına toplayarak vatandaşlara daha hızlı hizmet vermeyi amaçlıyor.

Ayrıca Menteşe ilçesi katlı otopark yanı Kurşunlu Cami arkasında bulunan Menteşe Abone İşleri merkezi, Şeyh Mahallesi İsmet İnönü caddesi İnsan Hakları Parkı içerisine taşındı.

5 Eylül Salı günü her iki abone işleri merkezinde ekipler, yeni binada hizmet vermeye başlayacaktır.