Dalyan’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; İztuzu sahilinden, Dalyan istikametine seyir halinde olan İbrahim Karsak yönetimindeki 03 UL 380 plakalı otomobille, yol kenarında bulunan bir otelden çıkmak isteyen Mustafa Andaç yönetimindeki 07 ETD 22 plakalı araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan Karsak yönetimindeki otomobil yol kenarındaki sazlıklara devrildi. Otomobilin sürücüsü Karsak’ın yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan Nimet Karsak, Güngör K. ve Zeynep K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, 112, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Ortaca Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, 112 ekipleri tarafından Ortaca Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.