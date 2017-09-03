Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu’nda Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşandı. Bayram tatilinin ilk 9 gününde 50 bin kişi ziyaret etti.

Hava sıcaklığının 34 derece ölçüldüğü Fethiye ve Seydikemer’de serinlemek isteyen tatilciler, Muğla- Antalya sınırındaki 18 kilometrelik Saklıkent Kanyonu’na akın etti.

Yoğunluk nedeniyle Saklıkent yolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, kanyonu ziyarete gelen tatilciler, araç park edecek yer bulmakta zorlandı.

Yoğunluk kanyon girişindeki restoran ve gişelerde de kendini gösterdi. Güçlükle kanyona girebilen tatilciler, ahşap köprüde yürümekte zorlandı.

Bazı tatilciler serinlemek için sıfır dereceye yaklaşan suya girdi. Yoğunluğa rağmen sıcaktan kaçarak kanyona giren tatilciler, doğal klima etkisiyle keyifli anlar yaşadı.

Yoğunluk nedeniyle Saklıkent yolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, kanyon içinde adım atacak yer kalmadı.

Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü İbrahim Karaömeroğlu, tatilin başladığı günden bu yana kanyonu 50 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Tatil için Zonguldak’tan gelen Hasan Çengelci, “Saklıkent’in muhteşem bir doğal güzelliği var. Kanyonda havanın serin, suyun da soğuk olduğunu söyleyen Çengelci, Kanyonda adım atacak yer yok. Çok kalabalık insanlar da mutlu” dedi.

Sakarya’dan gelen Elif Dinç, doğayı çok sevdiğini kanyonunda da muhteşem bir doğası olduğunu ifade etti.

Dinç, bayram tatili dolayısıyla kanyonun çok kalabalık olduğunu, keyifli bir tatil geçirdiklerini söyledi. Dinç, “Burada insan huzur buluyor. İçerisi muhteşem, doğa harikası bir yer bayram tatilimiz burada eğlenceli geçiyor” dedi.