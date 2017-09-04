Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilinde çok sayıda yerli turisti ağırlayan bölgede sahiller doldu.

10 günlük Kurban Bayramı tatilini Güney Ege bölgesinde geçirmeyi tercih eden tatilciler; Dalyan, İztuzu, Sarıgerme, Sultaniye Kaplıcalarında serinlemeye çalıştı.

Sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulmaya çalışanlar ve eğlenmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Dalyan’dan teknelerle İztuzu sahiline taşınan tatilciler, 2500 yıllık Kaya Mezarları ile Kaunos Antik Kentini görme şansıda yakaladı.

Köyceğiz ilçesindeki, Sultaniye Kaplıcaları 10 günlük Bayram tatili süresince sezonun en hareketli günlerini yaşadı.

Mineral değerleri açısından Dünya’nın nadir kaplıcaları arasında yer alan Köyceğiz Gölü’nün güneybatı kıyısında bulunan Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularının yanı sıra çamur banyosuyla da tatilciler tarafından tercih edildi.

Dalaman’da ise Belediyenin kısa süre önce sosyal tesis hizmete açtığı Kayacık Sahilinde bayram tatili hareketliliği yaşandı.

10 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendiren Ortaca, Dalaman, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, uzun süredir durgunluk yaşanan turizm tesislerinin bayram tatili ile dolduğunu ifade etti.

10 günlük tatilin tesislere çok ciddi ivme kazandırdığını belirten Okutur; “ekonomik yönden ve doluluk açısından tesislerimiz için çok iyi oldu. Bu ivmenin önümüzdeki senede devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Yerli tatilcilerin önemine değinen Okutur, “Uzun süreli tatillerin bir diğer sevindirici tarafı da halkımızın ülkedeki tarihi ve turistik bölgeleri tanıma fırsatı bulması, gezme ve görme konusunda biraz ağır davranan halkımızın bundan sonra ülkenin güzelliklerini daha çok gezip göreceğine inanıyorum” dedi.