Marmaris ilçesinde yasadışı yolardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 24 kaçak göçmen yakalanırken, 2 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir apart otelde göçmenlerin Yunan adalarına yasa dışı yollarla kaçacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, ilçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Hisarönü Mahallesi’nde bir koyda bekleyen 34 HH 9627 plakalı kapalı kasa kamyonete ve General Mustafa Muğlalı Caddesi’nde bir apart otele eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan baskında, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 20 Suriyeli, 1 İranlı ve 3 Lübnanlı olmak üzere toplam 24 göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

2 organizatör ve 15 göçmen, 9 çocukla birlikte sorgulanmak üzere İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne götürüldü.