Kurban Bayramı tatili için araçları ile Muğla’ya gelen yaklaşık 3 milyona yakın yerli turist, geri dönüş için yollara düştü. Fethiye, Dalaman, Ortaca, Marmaris, Datça ve Ula gibi Muğla’nın turistik ilçelerinden İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi büyük illere giden tatilciler karayolunda uzun kuyruklar nedeniyle güçlükle hareket edebildiler.

Sabah ve öğle saatlerinde konakladıkları otellerden araçları ile yola çıkan tatilciler, Fethiye-Marmaris karayolunun birleştiği Gökova kavşağı, Ula kavşağı, Menteşe Denizli karayolu kavşağı ile trafik ışıklarının bulunduğu Bozarmut kavşağında uzun kuyruklar oluşturdular. Menteşe-Denizli yol ayrımındaki akıllı kavşakta zaman zaman bir kilometreye ulaşan kuyruk, trafik ekiplerinin müdahalesi ile rahatladı.