Bodrum’da konser veren ünlü sanatçı Ferhat Göçer bir muhabirin Single için yaptığı yoruma şok oldu. Single’a “vur kaç” diyen muhabire Göçer, bak ben hiç böyle düşünmemiştim diyerek cevap verdi.

Tarihi Bodrum antik tiyatroda Ferhat Göçer ve ENBE orkestrası konser verdi. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin geldiği konserde önce ENBE orkastrası sahne aldı. Yaklaşık 1 saat boyunca ENBE orkestrası tatilcilere keyifli dakikalar yaşattı. Enbe orkestırasının Ardın’dan sahne alan Ferhat Göçer yaklaşık 2 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sahne öncesinde Ferhat Göçer ve ENBE orkestra şefi Behzat Gerçeker gazetecilerin soruların yanıtladı. Dostluktan bahseden ikili 16 yıldır dost olduklarını ifade ederek “Müzik sektöründe 3 ay kardeşim dersin ve daha sonra sosyal medyadan bir bakmışsın bir birlerine girmişler. 16 yıldır hem iş anlamında hem de ailecek görüşüyoruz. Bizim sahne haricinde aile dostluğumuz var. Biz normal hayatımızı da beraber paylaşıyoruz buda bizi özel kılıyor. 3 ay çok samimi oluyor insanlar sonra bakıyorsun bir birlerine girmişler. Yapmayın arkadaşlık dostluk çok önemli bir şey kırmayın bir biriniz” ifadelerini kullandılar.

Yeni çıkaracağı Single dan bahseden Ferhat Göçer’e bir gazeteci single albümleri “vur kaç” olarak değerlendirmesineşok oldu. Göçer, “bir Sezen Aksu şarkısı. Volga Tamöz yaptı düzenlemelerini. Hemen ardından bir İlyas Yalçıntaş şarkısı geliyor. Onunda düzenlemesini Mahmut Oran yapacak. Arka arkaya single geliyor. Devir albüm devri değil” dedi. Bunun üzerine gazeteci evet doğru söylüyorsunuz devir “vur kaç” devir deyince Göçer “Single’a vur kaç devri diyorsunuz. Buda çok güzelmiş. Biz şimdi single çıkarıyoruz ya ardından vur kaç yapıyor diyorlar. Single tutarsa albümü çıkaracağız. Şimdi single çıkartıyorsun, tutarsa albüme dönüyorsun. Ben böyle hiç düşünmemiştim. Bir tane vur kaç şarkısı geliyor. İlerde yeni bir tane daha vur kaç şarkısı geliyor” ifadelerini kullandı.