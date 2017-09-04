10 günlük bayram tatilini Bodrum’da geçiren vatandaşlar geri dönmeye başladı. Tatilin son gününde yola çıkan vatandaşlar, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen 1,5 milyon tatilci Bodrum’a akın etmişti. 300 bin aracın girdiği ilçede hayat durma noktasına gelmişti. 10 günlük bayram tatilinin son gününde tatilciler yollara koyuldu.

Erken saatlerde başlayan trafik öğleden sonra kilometrelerce kuyruğa neden oldu. Dün bomboş olan yollar bugün ise araçtan geçilmez bir hale geldi.

Bodrum otogarında ise otobüsün biri gitti biri geldi. Otobüslerle memleketlerine dönecek olan vatandaşlar otogarda yoğunluğa neden oldu.

Sahiller boşaldı

10 gündür devam eden yoğunluk turizmciye doping gibi geldi. Tatil boyunca Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmamıştı.

Tatilin son gününde ise sahillerde gözle görülür bir azalma olması dikkatlerden kaçmadı.

Şezlonglar boşaldı, yerli turistin yerini yabancı turistler aldı.