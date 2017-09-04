Muğla’ya tatil için gelen iki araç, Muğla-Denizli Karayolu 1. kilometresinde kaza yaptı. Kazada 78 yaşındaki Meryem Ergün hayatını kaybetti.

Ali Aslan G. yönetimindeki 35 AC 4717 plakalı araç, Denizli karayolunda ilerlerken geri dönmek istediği sırada arkasında seyir halinde olan Mehmet Ergün yönetimindeki 54 BD 792 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Mehmet Ergün yönetimindeki araç karayolunun sağındaki şarampole yuvarlanırken, ağaca çarparak durdu.

54 BD 792 plakalı araçta bulunan şoför Mehmet Ergün (51), Hülya Ergün (72), Melih Ergün (17), Zühtü Ergün (76) ve Meryem Ergün (78) yaralandılar. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Servis ambulansları yönlendirildi.

Yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, 78 yaşındaki Meryem Ergün yolda hayatını kaybetti.

35 AC 4717 plakalı araç sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza sonrası Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya kaza yerinde trafik ekiplerinden bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.