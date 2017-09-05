Muğla’nın Marmaris ilçesinde askeri üs içinde yavru köpeklerin kulağını keserek ölüme terk ettiği iddia edilen asker hakkında savcılık işlem başlattı.

Olay, ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’nda meydana geldi. İddialara göre, Aksaz’da vatani görevini yapan C.A. adlı bir er, üs içinde bulduğu bir anne ve altı yavrusunun kulaklarını keserek cep telefonuyla fotoğraflarını çekti. Çektiği fotoğrafları arkadaşlarına gösterdi. Bir asker fotoğrafları görerek komutanlarına bildirdi. Bir binbaşı ile bir astsubay askeri üs bölgesinde kulağı kesilen köpekleri aramaya başladı. 3 saatlik bir arama çalışmasının ardından ormanlık alanda, kulağı kesilmiş ve kanlar içinde 3 yavru köpek bulundu.

Üsse çağrılan Marmaris Hayvan Hakları Koruma Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız’a üç yavru köpek teslim edildi. Özel aracıyla köpekleri alan Yıldız, Armutalan Mahallesi’nde bulunan bir veterinere götürdü. Çoban kırması (melezi) olduğu tespit edilen 4 aylık yavru köpekler tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan yavrular yapılacak tedavi sonrası Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi.

MAHAKDER Başkanı Tülay Yıldız, “Bayramı son günü akşam saatlerinde bir vatandaştan Aksaz’da üç yavrunun kulağı kesilerek ölüme terk edildiği ihbarını aldık. Üç komutan ve askerler sayesinde üç saat süren aramalarda atıl bir yerde üç yavruya ulaştık. Anne ve diğer yavruları bulamadık. Bu ilkel olayı maalesef bir asker gerçekleştirdi. Yardımlarından dolayı komutanlara ve askerlere teşekkürler. Artık hayvanlara zarar verenlere ceza yaptırımları olmalıdır. Yetkili bakanlıklar bir an önce hayvanlara zarar verenlere cezaların çıkartılmasını sağlamasını istiyoruz. Çoban melezi üç yavrunun tedavileri devam ediyor. Şu an için hayati tehlikeleri yok ama çok korkmuşlar” dedi.

Köpeklere işkence ettiği iddia edilen Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’ndaki C.A. adlı asker hakkında hayvanlara eziyet etmek suçlamasıyla savcılık tarafından işlem başlatıldı.