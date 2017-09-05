Muğla Büyükşehir Belediyesince, Ortaca-Dalyan yolunda yapılan peyzaj çalışmaları kapsamında orta refüje dikilen çiçekler, kimliği belirsiz bir kişi tarafından söküldü.

Okçular Mahallesinde, kimliği belirsiz bir kişi, Dalyan yolu orta refüjüne dikilen çiçekleri söküp aldı.

Yanında taşıdığı poşete çiçekleri koyan şahıs, olay yerinden uzaklaştı.

Mahalle sakinleri, Muğla Büyükşehir Belediyesince, yolun yapımının ardından başlayan peyzaj çalışmaları ile dikilen çiçeklerin koparılmasına tepki gösterdi.