Dalaman ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Mehmet Korkut yönetimindeki 48 T 2672 plakalı otomobille, Ethem Taş yönetimindeki 48 RB 481 plakalı motosiklet, Günlük caddesi ile Seyfettin İnce caddesinin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Ethem Taş ve yanında yolcu olarak bulunan Keziban T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Dalaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.