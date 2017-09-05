Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir yıl önce işlenen faili meçhul cinayet, zanlıların çelişkili ifadeleri sayesinde çözüldü.

Bayram Kireşçi’nin öldürülmesiyle ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Fethiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Kireşçi’nin kaybolmadan önce son olarak Mustafa A.’nın iş yerinde görüldüğünü belirleyen ekipler iş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemenin ardından Mustafa A. ve iş yerinde çalışan Fatih A. İle A.A., T.K ve İ.Ç gözaltına alındı. Jandarmadaki çapraz sorguda çelişkili ifade veren Mustafa A. ve Fatih A. ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Mustafa A. ve Fatih A. çıkarıldıkları mahkemece kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklanırken, diğer üç kişi serbest kaldı.

Bayram Kireşçi, 26 Temmuz 2016’da kaybolmuş ve 5 gün sonra Esenköy Mahallesi Çırpı mevkiinde av tüfeği ile vurulmuş halde bulunmuştu.