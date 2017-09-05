Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Toparlar Mahallesi, Devlet Hastanesi kavşağında Serkan Karakuş yönetimindeki 35 KG 2133 plakalı otomobil ile Emircan Daşdemir (17) yönetimdeki 48 JD 313 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Daşdemir ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı Daşdemir’i Köyceğiz Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Daşdemir, ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Daşdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.