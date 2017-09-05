2017-2018 Adli Yılı düzenlenen tören ile başladı. Menteşe Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Bilal Saydam, hakimler, savcılar, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun ve avukatlar katıldı.

“Adalet, hak edene, hak ettiğini verebilmektir”

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, adaletin mutlak eşitlik olmadığını, adaletin hak edene hak ettiğini verebilmek olduğunu açıkladı. Tek tarafı dinleyerek verilen hükümlerin, kararların doğru olsa bile adil olmayacağını açıklayan Başsavcı Yavuz, “Ne zulüm, ne merhamet, yalnızca adalet prensiplerinden, ilkelerinden hareketle yeni adli yılın yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Adaletin, hakkın, hukukun tartışılmadığı mutlak adaletin gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyoruz. Kanunların, yasaların bize vermiş olduğu çerçeve içerisinde bu süreci devam ettiriyoruz” dedi.

Başsavcı Yavuz: “En kısa sürede bu dosyamızı bitireceğiz”

Başsavcı Yavuz, Muğla il merkezinde 15 cumhuriyet savcısı, 23 hakim, toplamda mülhakat ilçeler Bodrum ve Fethiye Ağır Ceza merkezleri ile yeni adli yıla hazır olduklarını açıkladı. Muğla’nın gündeminde Cumhurbaşkanına suikast dosyasının bulunduğunu açıklayan Yavuz, “En kısa sürede bu dosyamızı bitireceğiz. FETÖ ile darbe ile mücadele bağlamında iddia makamında cumhuriyet savcıları olarak bizler, savunma makamında kıymetli avukat meslektaşlarımız, karar merciinde hakimlerimiz ve mahkeme başkanlarımız ile birlikte bu süreci devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Çiçero’nun güzel bir sözü var. ‘Tek tarafı dinleyerek verilen hükümler doğru olsa bile adil olmaz.’ Hakikaten yargının üç sacayağı dediğimiz cumhuriyet savcıları, hakimler ve avukatlar meslektaşlarımız ile birlikte, bir bütün halinde, birbirimizi anlayarak, birbirimizin kıymetini ve değerini bilerek, kanunlarımızın, yasalarımızın bize vermiş olduğu yetki çerçevesinde bu süreci devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz” diye konuştu.

“Terör suçları için 3. Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu”

Muğla Adalet Komisyonu Başkanı Bilal Saydam ise 2017-2018 adli yılı açılışı için bir araya geldiklerini belirterek, “Geride bıraktığımız adli yıl Türk yargısı için çok yoğun ve zorlu bir süreç içinde geçti. Bu iş yükünün artmasının en büyük sebebi, hepinizin malumu olduğu üzere 15 Temmuz’da gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimidir. Artan bu iş yükü nedeniyle Muğla Adliyesi’nde sadece terör suçlarına bakmak üzere 3. Ağır Ceza Mahkemesi kurulmuştur. Ayrıca yine terör suçlarına bakmaya devam eden Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de ikinci bir heyet oluşturulmuştur. Yeni kurulan bu mahkemeler ve özellikle 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin her iki heyetinin özverili çalışmaları sonucu terör davalarında büyük ve olumlu yol alınmıştır. Türk yargısı bu terör örgütü ile haksızlık ve hukuksuzluk yapmadan, yasal hukuk çerçevesi içinde kalarak suçluyu suçsuzdan ayırarak özverili bir mücadele vermiştir. Bu mücadele ile vatanımızı, milletimizi, devletimizi bu terör örgütünden arındırmaya yönelik büyük mesafe kat edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Adalet yok edilmek istendi”

Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun, yeni bir yargı yılına başladıklarını, umutla, inançla, kararlılıkla, yeni ve yeniden bir başlangıç yaptıklarını açıkladı. Uzun, “Umutla başlıyoruz dedim. Ummak, umduğunu bulmak istiyor insan. Adalet umuyorum, Adalet bulmak istiyorum. Oysa adalet, öyle umularak, aranarak bulunacak bir kavram değildi. Adalet hep vardı ve sizler eliyle rahatça dağıtılırdı. Adliyeler, hak aranan, ama adalet dağıtılan yerlerdi. Ne olduysa son zamanlarda devletimizin engin hoşgörü ve tarafsızlığına hançer sokulup, insanımızın adalet duyguları ve adalete olan güvenleri inanılmaz derecede örselendi. Adalet adeta yok edilmek istendi. Adaletin, devletin temeli olduğu gerçeğini göz önüne aldığınızda, aslında saldırılan ve yok edilmek istenenin devletimiz olduğunu görmek hiç de zor olmadı. İnançla başlıyoruz bu yeni adli yıla. İnancımız, bu ülkeye bağlılığımız ve yurttaşlarımıza olan güvenimizden geliyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, biz söz verdik bu topraklara kan veren atalarımıza, döktüğünüz kan ile oluşan bu vatan, bizlere emanettir ve ilelebet yaşayacaktır diye. Hiç şüpheniz olmasın, bir kez daha söz veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet muhafaza ve müdafaa edilecektir” dedi.