Ortaca’da zincirleme kaza; Traktör, Otomobil ve Otobüs çarpıştı; 2 yaralı
Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Muğla-Fethiye karayolunda seyir halinde olan Yıldırım Süha A. yönetimindeki 48 RH 704 plakalı otomobil, Yerbelen Mahallesi mevkiinde aynı yönde seyreden Adem Ç. yönetimindeki 48 E 7948 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisi ile Yıldırım Süha A.’nın kullandığı araç, Mehmet K. yönetimindeki 35 HB 9400 plakalı yolcu otobüsüne çarparak, karşı şeride savruldu.
Karşı şeride savrulan araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.
Kaza sonucu otomobil sürücüsü Yıldırım Süha A. ve traktörde yolcu olarak bulunan Abdurrahman Anıl A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralılardan Yıldırım Süha A.’yı Dalaman Devlet Hastanesine, Abdurrahman Anıl A.’yı ise Ortaca Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ortaca Devlet Hastanesine kaldırılan Abdurrahman Anıl A. buradan Ortaca Özel Yücelen Hastanesine sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Yıldırım Süha A.’nın, 285 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Kaza sonucu Muğla-Fethiye karayolu kısa süreliğine trafiğe kapalı kalırken, Karayolları ekiplerince yol temizlendi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.