Muğla Büyükşehir Belediyesi, Zeytindostu Derneği ve Muğla Ticaret Borsası’nın ortak girişimleriyle Duyusal Analiz Merkezi hizmete açıldı. Duyusal Analiz Merkezi, 12 panelistin tadım testi yapabileceği 2 ayrı panel odası ve toplamda 24 panelistin tadım yapabileceği özel düzenlenmiş olmasıyla Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor.

Türkiye’nin en kapsamlı “Duyusal Analiz Merkezi” Muğla Ticaret Borsası yeni hizmet binasında törenle hizmete açıldı. Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş açılışta yaptığı konuşmada Muğla’da üreticiye her konuda destek sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katkıları ile zeytinyağında üreticilerin ve tüketicilerin bilinçleneceğini ve Muğla’dan dünya çapında zeytinyağı tadımcılarının yetişeceğini söyleyerek Başkan Gürün’e destekleri için teşekkür etti.

Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hasan Gökmen de yeni hizmete açtıkları Ticaret Borsası binasının temelinden arsasına kadar kendilerine baştan beri destek olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür etti ve Duyusal Analiz Laboratuvarı’na ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

“Dünya Çapında Zeytinyağı Tadımcıları Muğla’mızda Yetişecek”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla’da üreticiye, tarıma kooperatiflere büyük önem verdiklerini, özellikleri ve donanımları ile Türkiye’de ilk olan Duyusal Analiz Laboratuvarı’nı Muğla’ya kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Gürün, “Muğla verimli toprakları, ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin tarımda söz sahibi illerinden biridir. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizden beri üreticilerimizin, kooperatiflerimizin yanındayız. Türkiye’nin en donanımlı Toprak, Sulama Suyu, Yaprak Analiz Laboratuvarı’nı üniversitemiz yerleşkesi içerisinde kurduk. Üreticilerimizle, kooperatiflerimizle Alım Garantili Çiçek üretiyoruz. Yerel Tohum Merkezimizi kurarak yerel ürünlerimize sahip çıkıyor, üreticilerimize tohum desteği sağlıyoruz. Trüf mantarı, zeytin, ceviz, incir üretimini teşvik ediyoruz. Muğla Ticaret Borsası binası içerisinde kurduğumuz Duyusal Analiz Laboratuvarı’nda yapılan çalışmalarla, kaliteli zeytinyağı üretilebilecek, değer artışı sağlanacak, ihracata yönelik ürün elde edilebilecek, tüketiciler de tercihlerini daha bilinçli yapabilecekler. Duyusal analiz laboratuvarının hayata geçmesiyle yapılacak çalışmalarla eczanelerde satılabilecek düzeyde polifenol ve antioksidan madde içeren zeytinyağları elde edilebilecek. Üreticilerimiz ve tüketicilerimiz bilinçlenecek. Bu laboratuvarda ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek tadımcılar yetişecek ve bizleri gururlandıracak” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla Ticaret Borsası yeni hizmet binasında 65 bin TL yatırımla hayata geçirilen laboratuvarda katılımcılara Duyusal Analiz Panel Liderleri Nurdan Nimet Kaykı ve Feridun Kaykı tarafından zeytinyağında duyusal analizin nasıl yapılacağı anlatıldı.

Duyusal analiz; gıdaların işitme, dokunma, koklama ve görme duyuları ile algılanan karakteristiklerini hissetmek, ölçmek, analiz etmek ve yorumlamak için kullanılan bir yöntemdir. Zeytinyağında duyusal test natürel zeytinyağının koku ve tat duyuları ile analiz edilmesidir. Günümüzde Zeytinyağının kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmakla birlikte üretilirken ve tüketilirken bazı yanlışlar yapılmaktadır. İyi bir zeytinyağı tamamen meyveden gelen fenolik maddeleri içermeli ve zeytin meyvesi gibi kokmalıdır. Hiçbir yabancı tat ve koku içermemelidir. Üretim, hasat ve depolama sırasında yapılan hatalar, zeytinin hatalı taşınması ve uzun süre bekletilmesi, elde edilen yağın depolama sırasında hava ile temas ettirilmesi veya oluşan tortunun zamanında alınmaması ve benzeri uygulamalar zeytinyağının kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Zeytinyağı Duyusal Analiz Laboratuvarı, mevzuatta var olan fiziksel ve kimyasal ve analizlerle tespit edilemeyen özelliklerin belirlenmesi için gereklidir. Analiz sonuçları yapılan hataların kaynağı hakkında bilgi vermekle birlikte kaliteli ürün elde edilmesi için fayda sağlamaktadır.