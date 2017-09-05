Bayram tatilinin bitmesinin ardından Bodrum’dan ayrılan yerli turistin yerini gemi ile gelen yabancı turistler aldı. Yabancı turisti gören esnafın yüzü tekrar güldü.

Sabah saatlerinde Santorini’den Bodrum’a gelen “Mein schiff 1” isimli yolcu gemisinde 2 bin 100 yolcu ile 830 personel ilçeye hareketlilik getirdi. 10 günlük bayram tatilinin bitmesiyle birlikte 1,5 milyon yerli turist Bodrum’dan ayrılmıştı.

10 günlük tatil turizmcinin yüzünü güldürmüş, Hükümetin verdiği bu kararı turizmciler “doping” olarak değerlendirmişti. Dün Bodrum’dan ayrılan yerli turist sonrasında sahiller boşalmış, Bodrum çarşısı sessizliğe bürünmüştü.

Esnafın yüzü yeniden güldü

Bodrum’a ilk kez gelen “Mein schiff 1” yolcu gemisi ile Bodrum esnafının yüzü yeniden güldü. Çoğunluğu Alman uyruklu olan 2 bin 100 yolcu ve 830 personel Kurban Bayramı sonrası sessizliğe bürünen Bodrum çarşısını gezerek alışveriş yaptı.

Bir anda yeniden canlanan çarşı esnafın yüzünü güldürdü. Malta bayraklı olan ve 263 metre uzunluğundaki gemiden inen turistler Bodrum kalesini gezdi. Çarşıda alışveriş yapan yabancı turistler denize girip güneşlenmeyi de ihmal etmedi.

Yolcu gemisinin akşam saatlerinde Bodrum’dan ayrılarak Antalya’ya gideceği öğrenildi.