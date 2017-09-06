Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde başlayan orman yangını tüm müdahalelere rağmen devam ediyor.

Yangın nedeniyle tahliye edilen Zeytinköy’de evler yanmaya başladı.

Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

Öğlen saatlerinde Muğla merkez Menteşe ilçesi Zeytinköy yakınlarında çıkan orman yangınına 9 helikopter, 3 uçak, arazözler, çok sayıda işçi, köylüler ve Muğla Jandarma Komando Birliği’ne bağlı askerler müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makineleri de destek veriyor.

AFAD ve UMKE ekiplerinin de hazır bulunduğu köyde alevlerin köydeki evlere sıçraması sonucu çok sayıda ev yandı. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız da yangın mahallinde söndürme çalışmalarını takip ediyor.

“Rüzgar nedeniyle alevler çok süratli yayıldı”

Öğlen saatlerinde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle etkin müdahaleye rağmen çok süratli yayıldığını belirten Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, “Tüm ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Ancak rüzgar nedeniyle yangın çok süratli yayıldı. Çalışmalarımız devam ediyor. Can kaybımız yok. Ancak ne kadar ev yandığı ve telef olan hayvan olup olmadığı konusunda henüz bir rakam veremiyoruz. Köy 270 nüfuslu bir köy. Köyümüz dağınık bir yerleşime sahip. Yangını söndürmek için mücadelemiz devam ediyor” dedi.

Ekipler alevlerle mücadeleye yoğun bir şekilde sürdürürken, yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.