Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde başlayan orman yangını rüzgarın da şiddetiyle devam ediyor.

Alevlerin konutlara yaklaşması nedeniyle Zeytinköy’de yaşayanların evlerini tahliye etmesi istendi.

Menteşe Zeytinköy yakınlarında saat 14.25 sıralarında çıkan orman yangınına bir yandan müdahale edilirken, diğer yandan da rüzgarın etkisiyle yangın devam ediyor.

Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi ile Dağpınar Mahallesi arasında başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ederken, yangının köydeki evlere sıçraması ihtimaline karşı Zeytinköy’ün tahliyesi istendi. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.