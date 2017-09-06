Bayram tatilini Bodrum’da geçiren 1,5 milyon yerli ve yabancı turistin 5 milyon 300 bin kilo çöp bıraktığı öğrenildi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon hükümete seslenerek, Bodrum’un çöp sorununu çözmesini istedi.

10 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar Bodrum’a akın etmişti. Resmi rakamlara göre 1,5 milyon turistin geldiği Bodrum’a 300 bin araç girişi yapmış, 5 milyon ekmek tüketimi olmuş ve 6 günde Milas Bodrum havalimanına yüzlerce uçak seferi olduğu belirtildi. Bodrum Belediye Başkanı bugün gazetecilerle bir toplantı yaparak 10 günlük bayram tatili boyunca Bodrum’dan 5 milyon 300 bin kilo çöp toplandığını açıkladı. Hükümetten yardım isteyen Kocadon, “Türkiye ekonomisine ciddi bir katkısı olan Bodrum’a hükümetten destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

160 bin nüfus, 1.5 milyona çıktı

Kocadon 10 gün içerisinde Bodrum’a 1,5 milyon turistin geldiğini aktararak, “Bayram süresince bütün ulusal basın Bodrum’u yazdı çoğunu sizlerin yaptığı haberlerle. Şöyle bir baktığımızda 1 buçuk milyon insanı bu bayram süresince Bodrum misafir etti. Tabi özellikle uçak sayılarına baktığımızda müthiş bir artış var iç hatlarda ve dış hatlarda. Bunun yanında Bodrum’a giren araç sayısı 300 binleri buldu. Bu süreç içinde Bodrum yatırımcısı olsun Bodrum otelcisi olsun Bodrum esnafı olsun, herkesin misafirlerimizi çok iyi bir şekilde ağırladığını görüyoruz. Minimum sayıda şikayet var, bunun yanında tabi münferit olayların dışında kazasız belasız bu tatil sürecini Bodrum atlatmış durumda. Bu da Bodrum’un ne kadar iyi turizm yaptığının göstergesi. Ama tabi burada önemli olan Anadolu halkının Bodrum’a vermiş olduğu destek bunu bir defa daha vurgulamak istiyorum. Bu kadar turisti ağırlayan Bodrum’un en fazla tükettiği şeylerden birisi de çöp. Rakamlara baktığımızda aşağı yukarı 5 milyon 300 bin kilogram çöp çıkmış tatil sürecinde. Ve hala katı atıkla ilgili sıkıntılar yaşayan bir bölgeyiz. Herkes bunu Bodrum’un ve Muğla’nın sorunu olarak yansıtmaya çalışıyor. Bu 45 yıldır devam eden bir süreç. Bu süreçte birkaç defa projeler üretildi. Ama nedense bir türlü hayata geçiremedik. Ama şunu da unutmayalım ki Türkiye’nin, dünyaya mal olmuş bir isminde böyle bir sorunun yaşanması Bodrum ve Muğla’nın sorunu olmaktan çıkmıştır artık. Bu ülke sorunudur, Türkiye’nin sorunudur. Bunu bütün belediyelerimiz olsun, bakanlıklarımız olsun, hükümetlerimiz olsun iş birliği yaparak bir an evvel bu problemi çözmemiz lazım. Şu anda zorlandığımız tek şey Bodrum’un katı atığı. Bu kadar insana ev sahipliği yapıyoruz. Bu kadar ekonomiye katkı sağlıyoruz. Şu anda Türkiye’nin geneline baktığımızda da hem yurtdışı hem yurtiçi turizmi en iyi yapan yer şu anda da Bodrum. Biz hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan mücadele ediyoruz. Bodrum’u en iyi şekilde tanıtmaya uğraşıyoruz, hedefler koyuyoruz. Yani hedefimiz bu turizm kötü gidiyor Avrupa’dan turist gelmiyor diye ayağımızı Avrupa’dan çekme gibi bir düşüncemiz ve lüksümüz yok. Hala önümüzdeki yıl 30 fuara Bodrum yine katılacak, hala Türkiye’ye en fazla turist yollayan ülkelere büyük stantlar açarak katılacak Bodrum tanıtım fuarlarına. Ve Anadolu’ya çıkardığımız tırın bir örneğini de Avrupa’ya çıkarmak istiyoruz. Avrupa’nın birçok ülkesinde Bodrum tırını dolaştırmayı düşünüyoruz. Ama bunları yaparken de benim en büyük ricam sayın hükümetimiz değerli devlet büyüklerimiz yüzünü biraz Bodrum’a dönsünler. Yani Türkiye ekonomisine bu kadar katkı sağlayan bir yerin hala katı atık probleminin çözülmemiş olması, yapılan projelerin engellenmeye çalışılmasını sadece Bodrum ve Muğla için değil ülkemiz için bir kayıp olarak düşünüyorum” dedi.

“Turizm kentlerine bir statü getirilmeli”

Kocadon, Bodrum’un nüfusunun birçok ilden daha fazla olduğunu ifade ederek “Bu sıkıntılar mevcut yani büyükşehir yasası bunu hepimiz görüyoruz hepimiz yaşıyoruz. Özellikle Bodrum gibi olan maddi manevi özgürlüğünü kazanmış, nüfus olarak ilden büyük olan ilçelere bir statünün gelmesinde her zaman fayda var. Biz Bodrum olarak kendi altyapımızı birçok düzenlemeleri yapabilecek güçteyiz tabi bir de hükümet tarafından desteklenirsek çok daha çabuk yapılır bunlar çok daha kolay yapılır. Bunu tekrar sorduğunu ve gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum gerçekten Bodrum gibi yerlere yeniden bir statü kazandırılması gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.