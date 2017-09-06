Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında yer alan Fethiye Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi’nde, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde 8 bin 838 kişi yamaç paraşütüyle uçtu. Uçuşların 365’i single (tekli), 8 bin 473’ü ise tandem (ikili) olarak yapıldı.

Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi İşletme Müdürü Salih Büyükkoca, Kurban Bayramı’nda Ölüdeniz’de bulunan Babadağ’da yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını söyledi. Bayramda Babadağ’da yaklaşık 9 bin uçuş gerçekleştiğini anlatan Büyükkoca, “Yapılan uçuşların büyük bölümünü yerli turistler gerçekleştirdi. Uçuş sayılarından memnunuz. Beklediğimizin biraz üzerinde uçuş gerçekleşti” dedi. Bayram tatilinden sonra beklenen düşüşün yaşanmadığını belirten Büyükkoca, “Yerli turistler evlerine dönse de yabancı turistlerin yamaç paraşütüne ilgisi devam ediyor” diye konuştu. Bölgede çalışan ve tandem (ikili) atlayan pilotların bayram süresi içinde hiçbir kaza yaşamadığını söyleyen Büyükkoca, Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçuş yapanların muhteşem olduğunu, Ölüdeniz ve Göcek 12 Adaları kartpostal gibi izleyebileceğini kaydetti.