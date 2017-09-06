Yatağan ilçesine bağlı Çaybükü (Gevenes) köyünde bulunan ve meşhur “Ormancı” türküsüne konu olan “Belen Kahvesi” bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Eski adıyla Gevenes köyüne hakim bir tepede bulunan Belen Kahvesi’ni ziyaret edenler, zeytin ve çam ağaçları arasında Ormancı türküsü eşliğinde çaylarını yudumlayıp, yorgunluk atma fırsatı buldu.

Gevenes köyünü yasa boğan olayların yaşandığı 1946 yılından sonra kullanılmayan “Belen Kahvesi”nin, 62 yıl sonra köyün kaderini değiştirdiğini belirten köylüler, 2005 yılında Muğla Valiliği tarafından restore edildiğini ve kahvenin işletmesinin ise Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını söylediler. Ziyaretçilerin Ormancı türküsü hikayesini dinlemek için Belen Kahvesine gelenlerle dolup taştığını anlatan köylüler, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistlerin ziyaret ettikleri Belen Kahvesini Ormancı türküsü eşliğinde gezip, çay ve kahve içtiklerini söyledi.

4 günde bin 800 kişi ziyaret etti

Kurban Bayramı’nın ilk 4 gününde bin 800 kişinin ziyaret ettiğini belirten Belen Kahvesi çalışanları, “1946 yılında Gevenes şimdiki adıyla Çaybükü köyünde yaşanan gerçek bir olayın türküleşmesi ve bu türkünün herkes tarafından dinlenmesi nedeniyle merak edenler tarafından ziyaret ediliyor. Yıllardır Belen Kahvesine ziyaretçi geliyor. Bayramın ilk 4 gününde 1800 kişi burayı ziyaret ederek çay ve kahve içti” dedi.

Batman’dan tatil için Muğla’ya gelen Bahar Tarhan Yıldırım, türkülere konu olan meşhur Belen Kahvesini gezmeden dönmek istemediğini söyledi. Yıldırım, “1946 yılında burada acı bir olay yaşandı. Bu olayı biz ‘Ormancı’ türküsü sayesinde öğrendik. Daha sonra türkünün kim ve neden yazıldığını araştırınca acı olayı öğrendik. Tatil için Muğla’ya geldik. Muğla’ya gelmişken olayın yaşandığı Belen Kahvesi’ne gelmeden burada bir kahve içmeden dönmek istemedik” diye konuştu.

Erzincan’dan gelen İsmail Babür ise, Ormancı türküsünü sevdiğini ve bu türkünün gerçekleştiği yeri gezmek için geldiğini belirterek, “Burada kendimi o yıllarda hissettim kahvenin duvarları o gün yaşayan olayı anlatan yazı ve fotoğraflarla dolu. Duygulanmamak elde değil, çok mutlu oldum burada olmak ve burada çay içmek bana huzur veriyor” ifadelerini kullandı.