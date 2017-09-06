Ortaca ilçesinde, sazlıklar nedeni ile elektrik tellerinin bir birine değmesi sonucu çıkan yangın kullanılmayan okul binasına sıçradı.

Edinilen bilgiye göre; Akıncı Mahallesinde, kullanılmayan ilköğretim binası arkasında bulunan otluk alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede okul binasına sıçradı.

İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Ortaca Grup Amirliği ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü Ortaca Orman İşletme Şefliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının, otluk alandaki uzun sazlıklar nedeni ile elektrik tellerinin bir birine değmesi sonucu çıktığı ileri sürüldü.

Yanan okulun yanında ki evde oturan bir mahalle sakini ise; “Geçen senede aynı olay oldu. Elektrikler gitmişti. İki telin birbirine çarpması sonucu ateş düşüyor. Büyük geçmiş olsun” diye konuştu.