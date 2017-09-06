TFF 2’nci Lig ekiplerinden Fethiyespor’da teknik direktör Eser Kardeşler ani bir kararla görevinden istifa etti. Teknik direktör Eser Kardeşler istifa dilekçesini Fethiyespor yönetimine sundu.

Fethiyespor Kulüp Başkanı Mustafa Ferizcan ve Yönetim Kurulu üyeleri bu kararın ardından toplantı yapıp Eser kardeşlerin istifasını kabul etti.

TFF 2.lig beyaz grupta mücadele eden Fethiyespor’da istifa şoku yaşanırken, kulüp binasında yapılan basın açıklamasında Kulüp Başkanı Mustafa Ferizcan “Hocamız ekibiyle birlikte istifa etmek istediğini belirtti. Açıkçası beklediğimiz bir durum değildi. Talep hocamızdan geldiği için yönetim kurulu ile birlikte değerlendirme yaparak istifasını kabul ettik. Kendisine bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz’’ dedi.

Eser Kardeşler ise istifa nedenini belirtmezken “Ayrıldığım için çok üzgünüm. Bu talep bizden çıktı. Ekibimizle akşam bir değerlendirme yaptık. Böyle olması gerektiği kanaatine vardık. Kulüp başkanımıza ilettik. Kendisi kalmamız konusunda bizde telkinde bulundu. Kararımızın bu olduğunu belirttik. Kendileri de yönetim kurulu ile değerlendirme yaparak kabul ettiler. Bütün Fethiyespor camiasına bugüne kadarki desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Adam gibi geldik, adam gibi gidiyoruz. Bu karar tamamen bizimle alakalı bir durumdur. Başkanım gerçekten bize çok iyi bir çalışma ortamı sağladı. Hiçbir işimize karışmadı. Fakat böyle olması gerekti. Futbolcularımızla da toplantı yapıp durumu açıkladık’’ dedi.

Açıklamanın ardından Kulüp Başkanı Mustafa Ferizcan ve Eser Kardeşler birbirine sarılarak, bundan sonraki süreçte birbirlerine başarı dileğinde bulundular.