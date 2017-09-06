Adapazarı cezaevinden 1,5 ay önce firar eden ve firardan sonra da suç işlemeye devam eden Oğuzhan Y. Bodrum’da yakalandı.

“Yaralama”, “Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet”, “Uyuşturucu Madde Kullanmak” gibi 6 ayrı suçtan aranan firari zanlı Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ele geçirildi.

Firarı sonrası iki ayrı ateşli silahla yaralama olayına daha karıştığı tespit edilen Oğuzhan Y. isimli zanlının önceki gece Konacık Mahallesi’nde havaya ateş etme olayına karıştığı anlaşıldı.

Bölgede araştırma yapan ekipler suç makinesini kaldığı evde kıskıvrak yakaladı. Zanlının evinde yapılan aramada bir tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Yaklaşık 1 haftadır Bodrum’da olduğu belirlenen zanlı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.