Muğla’nın Marmaris ilçesinde beş yıldızlı bir turistlik tesis, otelde konaklayan turistlere bayram festivali düzenledi. Festivalde 101 çeşit baklava ile rekor denemesi gerçekleştirildi. 101 çeşit baklavanın konuklara ikram edildiği etkinlikte ilk defa sunulan pul biberli acılı baklava turistlerden tam not aldı.

Marmaris’te bulunan bir otel, bayramın son gününde yerli ve yabancı müşterilerine bayram festivali düzenledi. Havuz başında geniş bir bahçede düzenlenen bayram festivalinde turistlere, Osmanlı tarzı Türk mutfağının zengin çeşitleri sunuldu.

Festivalin en ilgi çekici bölümü ise bahçede sergilenen 101 çeşit baklava oldu. Birbirinden lezzetli baklava çeşitlerinin içinde, ilk defa yapılan pul biberli acılı baklava turistlere tattırıldı. Acı ve tatlının bir arada sunulduğu pul biberli baklava festivale katılan konuklardan tam not aldı.

Festivalde sunulan 101 çeşit baklava, önümüzdeki günlerde noter huzurunda yapılacak rekor denemesine sahne olacak.

Otelin aşçıbaşısı Mehmet Ektirir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Buradaki amacımız rekor kırmak değil ülkemizin en iyi tatlısını, en iyi lezzetini dünyaya 101 çeşit yapılabileceğini göstermekti. Umarız ki bizden sonra tüm Akdeniz’deki aşçılarımız, aşçıbaşlarımız daha çok çeşit yaparak dünyadaki baklava çeşitlerini Türkiye’de ne kadar çok yapılabildiğini gösterir. Bu bizim geliştirdiğimiz kendi metodumuz daha doğrusu hayallerimizle süslediğimiz baklavalar. Tabii baklavanın ana maddeleri bellidir. İçine koyduğunuz ve yapılış tarzı ile kesilmesiyle, tarzıyla olan çeşitlendirmeleri yaptık. Tabii ilk defa yaptığımız pul biberli baklavamız var. Bunu hiç kimse yememiştir. Bunun yanında patlıcanlı, kavunlu gibi değişik baklava çeşitleri yaptık. Pul biberli baklava ile acının ve tatlının bir arada sunulduğu tatlı ortaya çıktı.”

Festivale katılan Lübnanlı turist Alida Şeyhe ise, “Burada değişik bir festival var. 101 çeşit baklava sunumu yapılıyor. Her şey çok heyecanlı ve çok güzel. Türk baklavaları çok lezzetli. Tatilde bu lezzeti tatmak çok güzel. Lübnan’a gidince bunu tanıdıklarıma anlatacağım” dedi.

Marmaris’e tatile gelen Rus turist İlonova Yanski ise, “Türkiye’ye ilk defa bu kadar çok çeşit bir baklavanın sunulduğu bir otelde bulunuyorum. Tabii bunların hepsini denemek mümkün değil. Ama birçoğunu tatmak istiyorum. Büyülenmiş gibiyim. Hem görsel olarak çok güzel hem de insanlara çok büyük bir zevk veriyor. Bu gördüğüm ilgiyi Rusya’ya döndüğümde tüm arkadaş ve akrabalarıma anlatacağım ve artık benim için tek tatil yeri Marmaris olacak” diye konuştu.