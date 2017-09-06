Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında araştırma yapılan 49 yaşındaki C.B., deniz gümrük kapısından feribotla Rodos Adası’na gitmeye çalışırken gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Marmaris Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında araştırma yaptığı 49 yaşındaki C.B.’nin kent merkezindeki gümrüklü limandan feribotla Rodos Adası’na gideceği ihbarı üzerine harekete geçti.Polis , C.B’yi limanda pasaport işlemleri sırasında yakaladı. İlçe Terörle Mücadele Grup Amirliği’ne getirilen C.B.’nin cep telefonunda örgütün haberleşme programı “Bylock” olduğu tespit edildi. İfadesinde üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen ve akrabaları ile tartıştığı için kafa dinlemeye Rodos’a gideceğini söyleyen C.B., işlemleri ardından Muğla Terörle Mücadele Müdürlüğü’ne götürüldü.C.B.’nin erkek kardeşinin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kısa bir süre önce gözaltına alındığı öğrenildi.