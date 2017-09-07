Muğla’nın Menteşe ilçesindeki yangın hızla büyümeye devam ediyor. Bölgede bulunan Zeytinköy Mahallesi tamamen boşaltıldı.

Menteşe ilçesi Zeytinköy mahallesinde öğle saatlerinde başlayan yangın 12 saattir devam ediyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde rüzgar şiddetini arttırınca jandarma ve zabıta ekipleri köyün boşaltılması yönünde anonslar yaptı. Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevler tüm köyü sardı. Bölgede yaşayan vatandaşlar evlerindeki değerli eşyaları ve hayvanlarını alarak bölgeyi terk etti. Güvenli bölge olarak gördükleri okulun bahçesinde toplanan vatandaşlar kabus dolu bir gece yaşadı. Jandarma ve zabıta ekipleri sürekli anons yaparak vatandaşları güvenli bölgelere yönlendirdi. Evlerini ve mahallelerini terk etmek zorunda kalan bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Zeytinköy mahallesindeki yangından kaçan vatandaşlar yetkililer tarafında güvenli bölge seçilen mahalle dışına yönlendirildi. Yerkesik yolunun da alevler tarafından sarılmasının ardından tek çıkış yolu olan Milas Ören Mahallesine ve Akbük koyuna ilerleyen vatandaşlar canlarını zor kurtardılar. Alevler kısa sürede tüm mahalleyi sarması sonrası yetkililer ve vatandaşlar uzak bölgelere gitmeleri çağrısı yapıldı.

Alevler hızla ilerliyor

Rüzgarın etkisi ile birlikte kontrolden çıkan yangının Dağdibi mahallesini tehdit etmeye başladığı öğrenildi. Bölgede Ambulans ve kurtarma ekibi isteyen vatandaşların olduğu ifade edildi.

Yangından can havliyle kaçan vatandaşların Akbük sahili ve Ören mahallesine yönlendirildi.