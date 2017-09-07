Muğla’nın Fethiye ilçesinde yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren 35 yaşındaki Burak Çakmak, ambulans helikopterle Antalya’ya sevk edildi. Vatandaşlar ise ambulans helikopteri görüntüleme yarışına girdi.

2008 yılında başlanan Ambulans helikopter hizmeti vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. İlk 2 ambulans helikopter ile başlanırken, 2017 yılında 17 ambulans helikopter ile hizmet sürdürülüyor. Antalya’da bulunan ve çevre illerden sevk hizmeti sağlayan ambulans helikopterle ile Fethiye Devlet Hastanesi’nden Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk sağlanırken vatandaşlar bu hizmeti meraklı gözlerle izleyip cep telefonuna kayıt aldılar.

Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli Burak Çakmak, dün saat 16.00 sırlarında ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Çakmak, yoğun bakım ünitesine bağlandı. Hayati tehlikesi bulunan Çakmak’ın daha teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Antalya’dan havalanan ambulans helikopter, bugün saat 14.00 sıralarında Fethiye Devlet Hastanesi bahçesine indi. Çakmak’ın bilinci kapalı halde sedyeyle helikoptere taşınması sırasında, hastane bahçesinde bulunan annesi Ayşe Çakmak gözyaşlarına boğuldu. Helikopter Çakmak’ı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürmek üzere havalanırken, meraklı vatandaş bu anları cep telefonuyla kaydetti.