Menteşe ilçesi Zeytinköy yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını sabah saatlerinde havadan müdahalenin tekrar başlamasıyla kısmen kontrol altına alındı.

Yaklaşık 700 hektar alanın zarar gördüğü yangında yaşanan felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Zeytinköy yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan orman yangına gece boyunca karadan müdahale edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya ve İzmir Bölge Müdürlüğünden gelen onlarca arazözün yanı sıra 3 uçak ve 14 helikopter sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale etti. Bunun yanı sıra çeşitli kamu kurumlarına ait iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Köylülerin yanı sıra askeri birliklerin de katıldığı yoğun çalışmalar sonucu yangın saat 09.00 sıralarında kısmen kontrol altına alındı.

Yürekler ağza geldi

Gece saat 00.00 sıralarında yangının etkili olduğu Zeytinköy Mahallesi’nde toplanma yeri olarak belirlenen köy okulunun çevresini bir anda alevler sarınca toplanma bölgesi acil olarak boşaltıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler Zeytinköy hududundan Dağpınarı Mahallesi’ne de sıçradı. Köyü tehdit eden alevler nedeniyle Dağpınarı Mahallesi de tahliye edildi. Bu arada bölgede yoğun arı konaklama alanlarının bulunmasından dolayı yanan kovanlardan çıkan arılar zaman zaman bölgede bulunan ekipler ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yaşlı, çocuk ve kadınların güvenli bölgeye sevk edildiği yangın alanında ortaya çıkan facia gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında Zeytinköy Mahallesi’nde 40 ev ile 10 ahırın yandığı, çok sayıda hayvanın da telef olduğu bildirildi. Zeytinköy’de evleri zarar gören vatandaşlar için AFAD tarafından kurulan çadırlar, alevlerin bölgeyi kaplaması nedeniyle boşatıldı. Yangında şu ana kadar 700 hektara yakın alanın zarar gördüğü öğrenildi.