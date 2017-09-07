Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza Babataşı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzeriden meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Esra Küçük Polat (38) yönetimindeki 35 KP 404 plakalı otomobil ile Mustafa Kemal Bulvarı’nda seyir halindeyken 803 sokaktan ana yola çıkan Süleyman Atlı (35) yönetimindeki 48 FV 036 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Polat’ın kullandığı otomobil yol ortasına savruldu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Polat’ı Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri güçlükle çıkarırken, diğer otomobil sürücüsü Süleyman Atlı ve araçta bulunan Emir Enes Atlı (5), Hatice Atlı (34) yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Kazada ağır yaralanan Polat’ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.