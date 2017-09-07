Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde uyuşturucu hap ile birlikte yakalanan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdular. Otomobili ve sürücüsü Mehmet E (33) üzerinde yaptıkları aramada 46 adet Ecstasy hap ele geçirdiler. Gözaltına alınan aracın Mehmet E Emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemede “Uyutucu Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak Seydikemer Eşen Cezaevine gönderildi.