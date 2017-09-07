Ortaca ilçesinde yol kenarında bulunan flamingo tedavi altına alındı.

Eskiköy Mahallesinde yaşayan Safiye ve Hasan Korkut çiftçi yol kenarında flamingoya rastladı.

Çift, uçamadığını ve kötü durumda olduğunu fark ettikleri Flamingo’yu evlerine götürerek, Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHAKDER) ile iletişime geçti.

DOHAKDER Başkanı Mebrure Kuzey Blom, çiftten Flamingo’yu alarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Müdürlük yetkilileri, Flamingo’yu tedavi için Gökova’da bulunan hayvan hastanesine teslim etti.

Duyarlılığından dolayı Korkut çiftine teşekkür ettiğini dile getiren DOHAKDER Başkanı Mebrure Kuzey Blom; “Hayvansever çiftimizin aramasıyla Flamingo’yu aldım. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ile iletişime geçtim. Onların yönlendirmesi ile Gökova’da bulunan hayvan hastanesini aradım. Müdürlükten hemen araç gönderdiler. Flamingo hayvan hastanesinde tedavi altına alındı. Devlet güvencesi altında bakımı yapılıyor” dedi.