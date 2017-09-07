Atürk Telekom Milas Şubesi’ne abonelik ve arıza işlemleri için başvuran Milaslı vatandaşlar, yaşanan hizmet aksaklığı nedeniyle duruma isyan etti. Vatandaşlar, Telekom yetkililerinden hizmet beklediklerini kaydetti.

Milaslılar, yaşanan Türk Telekom aksaklığı nedeniyle duruma tepki gösterdi. Günlerce hizmet alabilmek için beklediklerini ifade eden vatandaşlar, Türk Telekom Milas Şubesi’nin hizmet vermediğini belirtti.

İnternet alabilmek için aylarca beklediklerini kaydeden vatandaşlar, “Türk Telekom Milas Şubesi’ne internet abonesi alabilmek için başvuruda bulunduk. Ana hat olmadığı için dilekçe yazdık. Kısa zamanda bize geri dönüş yapılacağını söylediler. Dilekçenin üzerinden epey zaman geçti ve başvuru iptal oldu. Tekrar dilekçe verdik kuruma ama yine ilgilenen olmadı. Hizmet alabilmek için uzun zamandır bekliyoruz. Müşteri hizmetleri de konu ile ilgili açıklamada bulunmuyor. İnternet ve arızaların çözümü için beklemekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Hizmetleri çok ağır ve şube hiçbir müşteriyle ilgilenmiyor.” dediler.

Telefon ve diğer arızalar için kurumda arıza kaydı oluşturduklarını ve Telekom ekiplerinin geri dönüş yapmadığını kaydeden vatandaşlar, “Telefon veya internet herhangi bir arıza bildiriminde, günlerce beklemek zorunda kalıyoruz. Hizmet aksaklığı Milas’ta yüksek derecede yaşanıyor. Ekipler, duyarsız ve bir yere yetişemiyor. Biz çözüm bulunmasını istiyoruz. Türk Telekom Milas Şubesi’nin yaşanan mağduriyetini çözmesini, hizmet odaklı yaşamalarını ve vatandaşları memnun etmelerini temenni ediyoruz. Yetkilileri, yaşanan bu aksaklığı çözmeleri ve vatandaşların taleplerini yerine getirmeye davet ediyoruz.” diyerek tepkilerini dile getirdiler.