Muğla’nın Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde çıkan orman yangını 26 saat sonra kontrol altına alındı.

Yaklaşık 55 evin yandığı mahallede evsiz kalan vatandaşlar için AFAD, Kızılay, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve çeşitli yerel yönetimler tarafından Zeytinköy’de yardım çadırları oluşturuldu. Kızılay tarafından köyde sıcak yemek verilmesi için seyyar mutfak kuruldu. Yerel yönetimlerin yanı sıra yardım kuruluşları da köylüler için seferber oldu.

Yangında 300 hektar ormanlık, 400 hektar makilik ve ziraat alanının yandığı öğrenilirken, Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki birçok ilden orman yangını söndürme ekipleri yangında görev aldı. Vatandaşların ve askerlerin de müdahale ettiği yangında alevlerin kontrol altına alınması ile askerler birliklerine döndü.

Zeytinköy Mahallesi’nin yangın nedeniyle tahliye edilmesi ve evlerin birçoğunun yanması üzerine mahalleye adeta yardım yağdı. Yöre halkına yardım amacıyla getirilen gıda, kıyafet, çocuk bezi ve hijyenik malzemeler boş olan okul binasında toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başladı.

Yangının kontrol altına alınması ile hayatın normale dönmeye başladığı Muğla’nın kırsal mahallesinde evleri sağlam kalan vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. Evleri yanan vatandaşların ise yakınlarında konaklayacağı, önümüzdeki dönemde de konteynır temin edileceği belirtildi.

Kızılay, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi tarafından köyde oluşturulan stantlarda vatandaşlara gün boyu, içecek, aperatif veriliyor. Kızılay tarafından ise köyde hayat normale dönünceye kadar sabah kahvaltı, öğlen ve akşam da sıcak yemek dağıtılacağı belirtildi.

“Bu yıl ilimiz için zor bir yıl oldu”

Vali, kaymakam, daire müdürleri ve belediye başkanlarının ziyaret ettiği Zeytinköy Mahallesi’nde protokol üyeleri mahalle sakinlerine maddi manevi destek olmaya çalışıyor. Son zamanlarda Muğla’da yaşanan sel ve deprem felaketinin ardından bugün de yangın felaketi yaşandığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Ama tabi bir çok maddi hasarımız var. Telafisi çok güç olan ormanlarımızın yandığını görüyoruz. İnşallah bir daha böyle olaylarla karşılaşmayız. Bodrum Belediyesi olarak ilk etapta muhtarlarımızla ve AFAD’la yaptığımız görüşmelerde ne ihtiyaçları olduğunu sorduk. Battaniye, kuru gıda, çocuk maması, hijyenik malzeme rica ettiler. Bu malzemeleri temin edip ekibimizle birlikte köye geldik. En kısa zamanda bu yaraların sarılacağını ümit ediyorum” dedi.