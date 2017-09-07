Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen “Damla Projesi” kapsamında Muğla’ya gelen 40 üniversite öğrencisi, Köyceğiz Kordonunda sokak hayvanları için su kabı bıraktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan proje kapsamında, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 40 öğrenci Köyceğiz ilçesi, Sultaniye Mahallesinde çocuklarla bir araya geldi.

Öğrenciler; Sultaniye Kaplıcaları, Çandır Mahallesi ve Kaunos Antik Kenti ziyaretinin ardından yeni yapılan Hamitköy Camisini ziyaret ederek dua etti.

Ardından Köyceğiz Kordonunda toplanan öğrenciler, sokak hayvanlarının su içebilmeleri için hazırladıkları kapları kordon boyunca dağıttı.

“Damla Projesi” Muğla Koordinatörü Tayyibe Özkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 4 yıl önce başlattığı proje ile Türkiye’nin ve Dünya’nın 4 bir yanından gelen öğrenciler ile çeşitli gönüllülük faaliyetlerinde bulunduklarını ifade etti.

Projenin bu yıl 39 ilde 40 program ile yürütüleceğinin bilgisini veren Özkan, Köyceğiz’de köy halkı ile bir araya gelerek, yaşlı ziyareti yaptıklarını söyledi.

Proje kapsamında okulların yanı sıra huzurevleri ve şehit ailelerini ziyaret ettiklerini belirten Özkan, “hayvanlar için kuşyemi ve su kabı yapımı gibi faaliyetlerde bulunuyoruz. Farkındalık oluşturabilmek için 40 gönül bir araya geldik” diye konuştu.

Programa Bursa’dan katılan Sümeyye Nur Yakut, insanlık adına küçükte olsa bir şeyler yapmak için projeye dahil olduğunu aktararak, “burada çok güzel bir atmosfer var. Herkes gönüllük faaliyetleri adına kendinden ödün veriyor. Toplumu daha iyi hale nasıl getirebiliriz, nasıl daha iyi insan olabiliriz diye çabalıyoruz. Sadece bu programda değil hayatımızda bunu sürdürmeye çalışıyoruz” dedi.

Programa Ankara’dan katılan Selvan Nur Çapcı ise şunları kaydetti;

“Muğla’da olmamızın amacı, farklı yerleri keşfetmek ve buradaki insanlar ile birlikte olmak. Ankara’da yaşayan bir insanın Muğla’ya gelerek buradaki insanlar ile hasbihal etmesi kültürel olarak kaynaşmamıza ve farklılıklarımızı gözlemlememize vesile oluyor.”