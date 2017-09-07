Ortaca İlçesine atanan Kaymakam Oktay Erdoğan göreve başladı.

Sürmene Kaymakamı olarak görev yaparken, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirmesi Kararnamesi ile Ortaca Kaymakamlığına atanan Erdoğan yeni görevine başladı.

– Ortaca Kaymakamı Erdoğan’ın özgeçmişi

1975 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Yüksek öğrenimini 1999 yılında Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamladıktan sonra, aynı yıl açılan kaymakamlık sınavını kazandı.

2000 yılında, Çorum’da Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Çeltik ve Çelebi İlçelerinde Kaymakam vekilliklerinde bulundu.

Asaleten Sivas – Koyulhisar, Iğdır – Tuzluca, Sivas – Hafik, Balıkesir – Balya ve Urfa – Birecik Kaymakamı olarak görev yapan Oktay Erdoğan, 2012 ağustos ayında Kandıra ilçesine atandı.

Üç yıl, Kocaeli Kandıra Kaymakamlığı yapan Erdoğan, Sürmene Kaymakamı olarak göreve başladı. Oktay Erdoğan evli ve bir çocuk babasıdır.