Ortaca İlçesinde hatalı park yapan bir araç trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Kahramanlar Sokak girişine ters yönden gelerek aracını sokak ortasına bırakan bir sürücü, trafiği kilitledi.

Çevredeki esnaflar ve araç sürücüleri uzun süre hatalı park yapan otomobilin sürücüsünü aradı.

Hatalı park yüzünden araç kuyruğu oluşmasına vatandaşlar ve sürücüler tepki gösterdi.

Duruma tepki gösteren sürücüler, zaten sıkıntılı olan trafiğin hatalı parklar yüzünden iyice çekilmez bir hal aldığından yakındı.

Olay yerine trafik ekiplerinin gelmesinin ardından sürücünün aracını almasıyla trafik normale döndü.

Öte yandan, hatalı park nedeni ile trafiğin kilitlendiği yolun bir sokak arakasında ise sürücülerin yaya geçidi üzerine park etmeleri dikkat çekti.